Emergencias moviliza un amplio dispositivo tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

La tragedia ha sacudido al municipio cordobés de Adamuz donde al menos 39 personas han fallecido y más de 150 han resultado heridas tras el accidente ferroviario, después de que un tren de Iryo descarrilase y algunos vagones invadieran la vía contigua, provocando un choque con el tren que iba en esa otra vía. El accidente se produjo a las 19:45 de la tarde del domingo, y desde ese momento se movilizaron todos los efectivos posibles de emergencias tanto de Andalucía, como de la Comunidad de Madrid, lugar de destino y procedencia de ambos trenes respectivamente.El alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, ha explicado que se movilizó a Protección Civil y Policía local en cuanto se tuvo conocimiento del suceso, siendo él mismo uno de los primeros en llegar. Por parte de Madrid, Juan José Jiménez Mediavilla, supervisor de guardia de Samur-PC, ha explicado que un total de 15 efectivos se movilizaron en la estación de Atocha durante la tarde del domingo para atender tanto a víctimas que iban llegando desde el lugar del accidente como a familiares que iban en busca de información.(Fuente: Europa Press / Guardia Civil)