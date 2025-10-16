Endesa inaugura en Gran Canaria su primera planta solar hibridada con baterías de litio

Endesa ha inaugurado este jueves en la isla de Gran Canaria la planta solar de El Matorral, la primera hibridada con sistema de baterías de litio que tiene la compañía en España y que se ubica en el interior de la central térmica Barranco de Tirajana. Según ha informado la eléctrica, la inauguración ha corrido de la mano del consejero de Transición Ecológica y Energía de Canarias, Mariano Hernández Zapata, junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y al director de Endesa en Canarias, Pablo Casado.(Fuente: ACFIPRESS)