Entidades renuevan su compromiso con eCitySevilla para avanzar en un ecosistema sostenible

Las consejerías de Universidad, Investigación e Innovación y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla TechPark y Endesa han firmado este viernes la renovación del protocolo general de actuación para impulsar la iniciativa eCitySevilla, reafirmando así su "compromiso" con la transformación de este parque en "un ecosistema sostenible, basado en la eficiencia energética, la innovación, la movilidad sostenible y la recuperación de los espacios para la mejora de la vida de las personas".