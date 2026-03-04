El entrenador del junior de Valencia Basket explica el regreso desde Abu Dhabi

Valencia, 4 de marzo de 2026. El entrenador del junior A de Valencia Basket, Gonzalo Munielo, explicaba la situación de regreso del equipo desde Abu Dhabi, pasando por Estambul y aterrizados este miércoles en Valencia, después de quedarse atrapados por el conflicto geopolítico mientras jugaban un torneo europeo en la capital de los Emiratos Árabes. Munielo señalaba que sí que han sentido "incertidumbre" de no saber cuándo podrían volver y reconocía que no han visto nada, pero han escuchado "explosiones". Además, resaltaba que los jugadores estaban muy contentos de regresar y lo primero que han pensado al aterrizar es que "España huele diferente".