ERC apela al Gobierno a moverse si quieren su apoyo a los PGE: "Nuestros votos no son gratis"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha apelado este viernes al Gobierno a moverse si quieren que su formación apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras recriminar que hasta ahora no han visto una actitud por su parte que permita avalarlos."Nuestra voluntad no es de bloqueo, no somos los que vamos a bloquearlo todo, pero nuestros votos no son gratis ni a cambio de nada. Al contrario, deben ganarse. Se los tiene que ganar el Gobierno", ha destacado en rueda de prensa acompañada de la diputada republicana en el Congreso Carolina Telechea, y que se ha hecho de forma simultánea con el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, y la diputada en el Congreso de esta formación Mertxe Aizpurua, para explicar las enmiendas que han presentado conjuntamente.(Fuente: ERC)