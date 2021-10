ERC condiciona la enmienda a los PGE a cumplir el pacto de 2021 y proteger el catalán

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha advertido este lunes de que presentarán enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno no cumple el pacto de PGE del año pasado y si no se protege el catalán en la ley audiovisual.En rueda de prensa, ha explicado que se han celebrado las primeras reuniones entre ERC y el Gobierno sobre los PGE, en las que los republicanos han trasladado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que exigen que haya estas dos "condiciones" para poder entrar a negociar los Presupuestos y no presentar una enmienda a la totalidad.(Fuente: ERC)