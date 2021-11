El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha retado este miércoles a Unidas Podemos a "plantarse" y no tragarse "el cocodrilo" que, a su juicio, supone votar a Enrique Arnaldo para ser candidato del TC, mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha avisado tanto al PP como al PSOE de que no les bastará con una "pinza", sino que necesitarán una "escafandra" para no oler el "hedor" de la "infamia" de su pacto para renovar los órganos constitucionales. (Fuente: Congreso)