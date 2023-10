Escrivá ve "insuficiente" el compromiso de las CCAA para acoger a menores migrantes

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, considera "insuficiente" el compromiso asumido por las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias y ha apelado a la "solidaridad" porque "el número puede seguir subiendo" en los próximos años. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA acordaron el pasado miércoles el "traslado solidario" de 396 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta. "La conferencia sectorial que hubo hace una semana con todas las CCAA para tratar este tema dio como resultado una iniciativa a acoger a menores de Canarias, que me parece sinceramente insuficiente para el reto que tiene Canarias", ha subrayado Escrivá.