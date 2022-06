Espadas: "Ha habido un ofrecimiento formal de Vox en el debate de RTVA y Moreno no ha dicho que no"

El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Espadas, ha considerado este martes, a la conclusión del segundo debate televisivo de la campaña de las andaluzas, celebrado en la RTVA, que "hay un pacto no escrito, una declaración de amor, claro, expreso, un ofrecimiento formal", entre PP y Vox por cuanto ha señalado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A, Juanma Moreno, "no ha dicho que no" para concluir que "el que calla, otorga" sobre que "no pactaría con Vox".