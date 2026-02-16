España destaca el "ejemplo increíble" de desalojados de Grazalema y el trato recibido en Ronda

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha valorado este lunes que la mayoría de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por las consecuencias de las borrascas pueden volver paulatinamente a sus casas y ha incidido en que han dado "un ejemplo increíble a lo largo de todos estos días de comportamiento, unión y paciencia". Además, ha destacado el trato que han recibido en Ronda (Málaga), donde han sido acogidos."Han sido muy bien acogidos por los ciudadanos de Ronda, por las instituciones, por la Cruz Roja, que estaba allí volcadísima, también los chefs..., en fin, todo el pueblo, todo el municipio de Ronda se ha volcado y de los alrededores; también las administraciones", ha destacado la consejera.