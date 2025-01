España no enviará ningún representante a la toma de posesión de Maduro en Venezuela

El Gobierno no enviará ningún representante a la toma de posesión como presidente de Nicolás Maduro prevista para este viernes en Venezuela, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El Ejecutivo no ha reconocido en ningún momento la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya hecho públicas las actas de voto y que las dadas a conocer por la oposición apuntan a una contundente victoria de su candidato, Edmundo González.(Fuente: Europa Press / EBS / Kremlin / Maduro)