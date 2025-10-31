España de noche prevé un incremento del 3% en la facturación de ocio nocturno en Halloween

Los locales de ocio acumulan un crecimiento de facturación en Halloween del 22,71% desde 2022 y el sector prevé que 1,5 millones de españoles y turistas celebren esta fiesta en sus locales este año. Así lo destaca el último estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) y Coca-Cola para el Observatorio del Ocio y Turismo. Así lo ha explicado el portavoz de la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de España de Noche, Antonio Extremera.