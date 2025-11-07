España, a PP y Vox: "No pueden estar negociando en contra del cambio climático"

El Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha advertido este viernes a PP y Vox, en el marco de las negociaciones para elegir al sustituto del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, que no puede estar "negociando en contra del cambio climático" después de lo que se ha sufrido en la provincia de Valencia en la dana del 29 de octubre. "Todos los ciudadanos de la provincia de Valencia y otras zonas de España saben perfectamente lo que es el cambio climático; que ha venido con una fuerza muy grande, que por desgracia puede volver a golpearnos, que tenemos que estar preparados y es en lo que estamos trabajando", ha indicado Arcadi España.