Esparza dice que Sayas y Adanero "no pueden seguir en UPN" si no entregan su acta de diputado

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que tanto Sergio Sayas como Carlos García Adanero "han debilitado" al partido tras votar 'no' a la convalidación de la reforma laboral, en contra de las directrices de la dirección, y ha sostenido que "no pueden seguir en UPN" si no entregan sus actas de diputados. Así se ha pronunciado ante los medios una vez finalizado el Consejo Político de la formación regionalista, donde se ha ratificado con el 80,62% de los votos favorables el acuerdo adoptado ayer viernes por el Comité Ejecutivo por el que se pedía a Sayas y Adanero la entrega de sus actas de diputados en el Congreso o, de lo contrario, se iniciaría el procedimiento para su expulsión del partido.