Esperanza Gracia ofrece recomendaciones sobre destinos vacacionales según los astros

Esperanza Gracia, ha conquistado el stand de Booking.com en FITUR 2026. La astróloga ha organizado encuentros personalizados para ofrecer recomendaciones individualizadas sobre destinos, momentos del año y tipos de escapada ideales para 2026, según la influencia de los astros y el horóscopo. Una acción que ha dado pie a las primeras conclusiones de la X edición del Informe Predicciones de Viaje de Booking.com. Un año que va a estar marcado, sobre todo, por las escapadas más cortas y conscientes. Un 2026 en el que la elección del destino turístico va a sacar a relucir el verdadero yo de las personas.