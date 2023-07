Espinosa de los Monteros apela al "voto seguro y útil" a Vox para "sacar a Sánchez

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado este sábado que "solo quedan ocho días de padecer el sanchismo; ocho días para acabar con una de las peores páginas de la historia reciente de la política española" y ha apelado al voto "útil" y "seguro" a Vox, "que no va a decepcionar a los votantes que quieren sacar a Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- y cambiar sus políticas".De igual modo, ha asegurado que "si la suma de votos del PP y Vox da 176 o más --escaños--, aunque el PSOE gane las elecciones, si es por Vox el PSOE no gobernará España, y no entendemos que el PP se empeñe en ofrecerle el Gobierno al PSOE si saca solo un escaño más".(Fuente: Vox)

