Estatuto C-LM afronta enésimo bache tras rectificar PP su postura ante horquilla de diputados

El camino para poner en marcha un nuevo Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha ha amanecido este jueves con un nuevo escollo, el que puede suponer el hecho de que el Partido Popular, por la vía de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados, haya rectificado una postura inicial en la que pactó establecer la horquilla de parlamentarios a elegir en las Cortes regionales entre 25 y 59 y que ahora quiere mantener en los guarismos vigentes, entre 25 y 35.(Fuente: Imágenes Cedidas y Europa Press)