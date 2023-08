Esteban mantendrá una reunión "de cortesía" con Feijóo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado este miércoles que mantendrá una reunión "de cortesía" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero ha reiterado que no contará con el apoyo de los nacionalistas para la investidura porque su partido no entrará en "combinaciones" en las que esté Vox."Nosotros, si nos llama el PP, creo que por mínima cortesía hay que ir a la reunión", ha indicado Esteban, que ha matizado que el encuentro puede servir para que él y Feijóo se conozcan, cosa que aún no ha ocurrido. (Fuente: PNV)