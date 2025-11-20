Esteban pide a Sánchez una "escenificación del compromiso político" para culminar el Estatuto

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes del 31 de diciembre se produzca una "escenificación" de su "compromiso político" de transferir las competencias pendientes a Euskadi y culminar el Estatuto, pues, en caso contrario, sería "un asunto grave y un incumplimiento del acuerdo de investidura". La escenificación podría realizarse en la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente que presiden el lehendakari, Imanol Pradales, y el propio Sánchez, y que está pendiente de celebrarse.(Fuente: EAJ-PNV)