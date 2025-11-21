Esteban (PNV) dice que la condena al fiscal general era "impensable"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era "impensable" hasta hace poco y también cree "sorprendente" que pueda quedar "indemne un defaudador confeso", ha dicho en referencia a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, ha señalado que el Gobierno no tendrá "otro remedio" que acatar la sentencia, y ha eludido "meterse mucho" en esta "'tour de force' (demostración de fuerza) que llevan en los tribunales PSOE y PP".(Fuente: EAJ-PNV)