Estepa ultima la campaña del mantecado con la previsión de afianzar los 15 millones de kilos

El presidente del Consejo Regulador de las IGP Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa (Sevilla), José María Fernández, ha explicado que se encuentra en la recta final de la campaña del mantecado con la previsión de afianzar los 15 millones de kilos en lo que a producción se refiere, ha añadido que la campaña de 2025 está marcada por factores externos, como el incremento de materias primas esenciales --almendra y chocolate, principalmente-- y ha resaltado que subida media prevista será de entre un 5 y un 7%, según la variedad, situándose muy por debajo de la que han experimentado otros dulces navideños.