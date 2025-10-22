La Eurocámara inicia el trámite para levantar la inmunidad de 'Alvise' como pide el Supremo

El Parlamento Europeo ha iniciado este miércoles el trámite para examinar la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (TS), que tiene varias causas abiertas contra el agitador. Así lo ha anunciado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo (Francia), durante la que ha informado a los eurodiputados de la recepción del suplicatorio e indicado que remite la petición a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para su examen.(Fuente: Comisión Europea)