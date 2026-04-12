Euskadi y Asturias homenajean a los desaparecidos en la batalla de Saibigain en 1937

Bilbao, 12 de abril de 2026. Los gudaris y milicianos desaparecidos en la batalla de Saibigain en abril de 1973 han sido homenajeados este domingo en este monte vizcaíno, un acto que, por primera vez, ha contado con la presencia de una delegación oficial del Gobierno del Principado de Asturias encabezada por el consejero responsable en materia de memoria democrática, Ovidio Zapico. Este acto de recuerdo y reconocimiento está organizado por la Asociación de Memoria Histórica Saibigain 1937 Elkartea, en colaboración con el Museo Memorial del Cinturón de Hierro y otras asociaciones memorialistas. Los participantes han realizado una marcha desde el Santuario de Urkiola hasta la cima de monte Saibi, donde se ha llevado a cabo una ofrenda floral en la que se han citado los nombres de gudaris y milicianos vascos de los batallones Meabe (PSOE), González Peña (UGT), Arana Goiri (EAJ-PNV), Salsamendi (PCE), Guillermo Torrijos (UGT) y otras unidades de Eusko Gudarostea, así como de milicianos asturianos de los batallones Victor (CNT) y Lenin-Taboada (PCE-Juventudes Socialistas Unificadas), hasta un total de 117 rosas en recuerdo otros tantos jóvenes desaparecidos en el entorno del monte vizcaíno.