Publicado 28/02/2026 13:42:31 +01:00CET

Eva González destaca el orgullo de ser andaluz al recibir la Medalla de Andalucía

Sevilla, 28 de febrero de 2026. Eva González ha recibido este 28 de febrero la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, un reconocimiento que la presentadora vive como el gran abrazo de su tierra en un escenario que conoce a la perfección tras haber conducido durante años este mismo acto institucional. Lejos de los nervios, la sevillana ha afrontado la jornada arropada por el cariño de su familia y con la emoción a flor de piel ante un galardón que, asegura, va directo al corazón. (Fuente: RTVA)