Las evacuaciones desde Kabul avanzan tras el caos de los primeros días

El plan de evacuación occidental desde Kabul avanza tras el caos de los últimos días y varios países europeos, entre ellos España, han fletado ya sus primeros vuelos para sacar de Afganistán no solo a sus nacionales, sino también a ciudadanos afganos con los que han colaborado a lo largo de estas dos décadas de guerra. Por el momento el primer avión español ya ha salido de Dubái rumbo a Kabul para evacuar al primer grupo de españoles y colaboradores en Afganistán. Una tercera aeronave medicalizada de las Fuerzas Armadas ha salido esta mañana desde Madrid a Dubái para colaborar en las labores de repatriación. (Fuente: Defensa, Twitter Sánchez, DPA, Cablera Telam, Voices Of The Armed Forces, Ministero Della Difesa)