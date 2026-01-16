Ex jefe de gabinete de Mazón asegura que "nunca" borró los mensajes del día de la riada

El ex jefe de gabinete del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha indicado que "nunca" borró los mensajes de WhatsApp, que tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat (DGTIC) no han logrado recuperar este viernes en los juzgados de Catarroja, sino que ha insistido que "se perdió información en un cambio de portabilidad". Así lo ha señalado a su salida de los juzgados, a los que ha asistido por cuarta vez, para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la riada. Al respecto, el testigo ha explicado que hizo "lo cualquiera hace con un teléfono de empresa": "Cuando abandoné la empresa, restablecí el teléfono y lo entregué tal y como me lo habían dado a mí. Eso es todo lo que hice". También ha dicho que este viernes ha vuelto a Catarroja "a colaborar" y, sobre los mensajes borrados con Mazón, solo recuerda que le informó de la situación de Utiel.