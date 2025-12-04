Ex 'número dos' de Cerdán defiende la financiación del PSOE y niega vida desproporcionada de él

Esta mañana el que fuera mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Política Municipal y adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Juanfran Serrano, ha negado que cerdan tuviera "un nivel de vida desproporcionado", y ha asegurado que no tuvo conocimiento del papel de Cerdán en la trama de presunta corrupción vinculada al PSOE. Unas palabras que ha manifestacdo durante su interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', desde donde también ha desmentido haber recibido pagos en metálico del partido.(Fuente: europa press/senado)