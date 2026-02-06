El exdirector de Emergencias señala que Forata "acaparó toda la atención" el día de la dana

El ex director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en la Comunitat Valenciana, Alberto Javier Martín Moratilla, señalaba, tras declarar en los juzgados de Catarroja, dónde este viernes ha comparecido ante la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que la presa de Forata "secuestró todos los medios" y por ello "acaparó toda la atención". También ha señalado que si hubiera tenido información en el Cecopi de lo que estaba ocurriedno "se hubiera actuado de otra forma.