Exdirigente de IU pide al TC que frene suspensión de la declaración de la Real Casa de Correos

Madrid, 20 de mayo de 2026. El exdirigente y exdiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer ha solicitado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que pare la suspensión cautelar que acordó la Audiencia Nacional (AN) del acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid ubicada en la Puerta del Sol y que albergó en el franquismo la Dirección General de Seguridad, denunciada como lugar donde la disidencia fue detenida y torturada en la dictadura.