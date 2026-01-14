Exjefe de Bomberos afirma que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert

José Miguel Basset, quien fuera inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, ha afirmado a su llegada a los juzgados de Catarroja, donde hoy está citado para testificar en el procedimiento de la dana, que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert. Basset se ha acercado al órgano judicial pasadas las 9.15 horas, donde este miércoles y el próximo lunes --está citado dos días-- deberá aclarar algunos interrogantes que giran en torno al proceso, como el hecho de quién dio la orden de retirar a los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo. Basset, preguntado por si retrasó el envío de la alerta ese día --según manifestó el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, puso inconvenientes y pidió no "generar alarmismo"--, ha dicho: "Voy a hacer las declaraciones en el juzgado".