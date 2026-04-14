Exjefe de Gabinete de Illa dice que Koldo le habló dos veces de un proveedor de mascarillas

Madrid, 14 de abril de 2026. Víctor Francos, que fue jefe de Gabinete cuando Salvador Illa era titular de Sanidad, ha afirmado en el juicio del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y Koldo García por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde Transportes durante la pandemia, que el exasesor ministerial le dijo en dos ocasiones que conocía un proveedor de material sanitario. Dicho eso, ha añadido que "jamás" recibió alguna presión ni ofrecimiento. (Fuente: Tribunal Supremo)