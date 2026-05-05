Experto aclara que el hantavirus "no se transmite entre humanos", si no por "aspirar polvo"

Valencia, 5 de mayo de 2026. El investigador de la Fundación para Fomento de Investigación Sanitaria y Biomédica CV y Salud Pública, Salvador Peiró, aclara que el hantavirus "no se transmite entre humanos", si no que las personas se infectan por "aspirar polvo contaminado, por orina o heces de ratones". Peiró habla de que es un caso "extraño", porque "suelen ser casos en zonas rurales", aunque tranquiliza a la gente incidiendo en que hay "poco riesgo" para la salud pública, ya que "los servicios españoles son muy capaces de trabajar con este tipo de casos".