Experto advierte que conflicto EEUU-Irán podría subir precio del petróleo hasta los 100 dólares

Bilbao, 2 de marzo de 2026. El catedrático de Economía Financiera de la UPV/EHU, Jon Barrutia, ha advertido que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría disparar el precio del petróleo hasta los 100 dólares por barril si se prolonga más de dos o tres semanas, lo que generaría "tensiones inflacionistas" a nivel global. "Si esto se mantiene, va a enfriar el comercio internacional. Y si se enfría el comercio internacional, se enfría la economía", ha asegurado Barrutia en declaraciones a Europa Press Televisión.