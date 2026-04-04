Experto afirma que el derribo de aviones de combate de EEUU puede abrir "margen de negociación"

Madrid, 4 de abril de 2026. Estados Unidos e Irán buscan al piloto desaparecido tras el derribo por parte de Irán de dos aviones de combate estadounidenses en las últimas 24 horas, algo que podría abrir "un nuevo margen de negociación" para el régimen de los ayatolás, según los expertos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el historiador Mariano López de Miguel ha señalado este derribo como "una nueva apertura" en la guerra iniciada el pasado 28 de febero por Estados Unidos e Israel para acabar, presumiblemente, con lo que es no solo el régimen iraní, sino su programa nuclear".