Experto alerta que la volatilidad del petróleo eleva el riesgo de estanflación

Bilbao, 30 de abril de 2026. El precio del petróleo ha vuelto a marcar máximos en las últimas horas mientras las bolsas registraban caídas, un movimiento que refleja la creciente incertidumbre en los mercados internacionales. En este contexto, el profesor titular de Economía y Finanzas en la Universidad de Deusto, Massimo Cermelli, ha advertido de que esta situación responde a un escenario en el que "vivimos de declaraciones", ya que cualquier mensaje o filtración de líderes políticos o agencias impacta de forma inmediata en los mercados, que "filtran noticias y les ponen precio".