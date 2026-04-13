Experto asegura que Sánchez busca "distanciarse de EEUU" y "aproximarse a China"

Madrid, 13 de abril de 2026. Pedro Sánchez ha iniciado esta semana su cuarto viaje a China en poco más de tres años. El coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Rioja, Sergio Castaño, ha afirmado que "el cuarto viaje en muy poco tiempo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China "muestra un interés claro de distanciarse de Estados Unidos". "Sánchez está mostrando en las últimas semanas un posicionamiento desafiante con las decisiones que toma Donald Trump e inclinándose hacia China, buscando no sólo abrir nuevas oportunidades comerciales, sino también que China se implique en cuestiones internacionales y sobre todo en los conflictos que están ahora mismo abiertos", ha explicado Castaño.