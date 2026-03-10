Experto cree que la guerra en Irán seguirá generando una "montaña rusa" en los mercados

Bilbao, 10 de marzo de 2026. El catedrático de Economía Financiera de la UPV/EHU, Jon Barrutia, ha afirmado que "las expectativas, que no dejan de ser anticipación de lo que va a ocurrir en el futuro, están funcionando de una manera muy intensa y muy rápida" ante la evolución del conflicto en Irán. Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que han provocado una subida de los mercados y una bajada del precio del petróleo, el catedrático en Economía Financiera ha asegurado que "lo que creo de verdad es que vamos a entrar en una dinámica de un sube y baja, de una montaña rusa, en la que a medida que van sucediéndose los acontecimientos, la valoración de los diferentes mercados va también a ir subiendo y bajando. Es decir, la volatilidad va a ser alta porque la incertidumbre sigue siendo alta".