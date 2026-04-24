Experto descarta la salida de España de la OTAN y advierte de las intenciones de Donald Trump

Madrid, 24 de abril de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado este viernes importancia a las filtraciones que apuntan a que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos. El profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Antonio Alonso, ha asegurado que el correo filtrado del Pentágono sobre posibles cierres de bases estadounidenses en Europa "pertenece a esa estrategia de forzar, de obligar, de empujar a los socios europeos a participar más" en el "seguidismo a las políticas de Estados Unidos", más allá de sus compromisos con la OTAN.