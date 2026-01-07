Experto dice que interceptación de petrolero ruso por EEUU es una "trumpada"

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero 'Bella 1', de bandera rusa, por "violaciones de las sanciones estadounidenses" al ser parte, supuestamente, de la 'flota fantasma' que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético en Venezuela. En declaraciones a Europa Press Televisión, el profesor de la Universidad Europea de Madrid, Moisés Ruiz, experto en liderazgo y comunicación, ha asegurado que esta interceptación es una "trumpada" que deja a "al mundo entero en shock".