Experto tras las muertes de altos cargos de Irán: "Los nuevos pueden ser incluso más duros"

Bilbao, 18 de marzo de 2026. El profesor de Economía Aplicada de la UPV/EHU y dedicado a cuestiones de Geopolítica y Política Internacional, Borja Macías, ha señalado que las recientes muertes de altos cargos iraníes, como el jefe de seguridad y el ministro de Inteligencia, "pueden afectar" al régimen, pero también pueden llevar a que "los nuevos líderes que se establezcan sean incluso más duros y menos pragmáticos", lo que provocaría "una escalada todavía mayor del conflicto". Es por ello que ha advertido que el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán "lejos de desescalar, está incrementándose".