Expertos analizan los avances y retos de la inversión colectiva en España

Se cumplen 40 años de la Directiva UCITS, una normativa europea que transformó la industria de fondos de inversión y la protección del inversor. Por ello, Cecabank ha organizado una jornada conmemorativa en la que se ha reflexionado sobre la evolución de la inversión colectiva en España.Representantes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, CNMV e INVERCO, junto a expertos procedentes de gestoras y distribuidores de primera línea, han analizado los avances y retos de la inversión colectiva.Cecabank, como banco depositario líder en el mercado ibérico y entidad neutral e independiente, ejerce un papel clave en el ecosistema UCITS, evitando conflictos de interés y reforzando la confianza del inversor. Con la organización de esta jornada, la entidad reafirma su compromiso con la industria de la inversión colectiva, impulsando nuevas operativas como el préstamo de valores para generar valor añadido y acompañar a las gestoras en su evolución.