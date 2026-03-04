Expertos apuestan por el uso inteligente del dato para un sistema sanitario más sostenible

Barcelona, 4 de marzo de 2026. La digitalización y el análisis de datos masivos son ya una realidad estratégica del Sistema Nacional de Salud. Expertos del sector sanitario se han reunido en el 4 Years From Now, en el marco del Mobile World Congress, en una jornada organizada por la compañía biofarmacéutica Boehringer Ingelheim para abordar cómo el uso del dato puede garantizar la sostenibilidad del sistema. Durante el encuentro, se ha analizado desde el modelo digitalizado de Estonia hasta casos de éxito en comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, el País Vasco o Madrid. Los expertos coinciden en que la recogida de datos en tiempo real ya está permitiendo una gestión más eficiente de recursos críticos, como las listas de espera o la disponibilidad de camas hospitalarias. Para que esta transformación sea efectiva, los expertos insisten en la necesidad de la colaboración público-privada. Iniciativas enfocadas en la Inteligencia Artificial para la detección precoz de enfermedades crónicas o el seguimiento remoto de pacientes en zonas rurales son ya ejemplos de este avance. En el encuentro han participado la Directora General del Dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, Ruth del Campo; con el Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad Juan Fernando Muñoz Montalvo, y la Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. Jornadas como ésta permiten a los especialistas seguir avanzando hacia una sanidad más predictiva, personalizada y, sobre todo, sostenible.