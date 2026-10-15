Expertos debaten sobre energía, sostenibilidad e impacto positivo

Madrid, 15 de octubre de 2026. Las Jornadas de Sostenibilidad 2026 de Redeia han reunido a expertos para reflexionar sobre cómo impulsar el modelo energético del futuro a la vez que se genera impacto positivo en la naturaleza y las personas. En esa dirección camina el nuevo Plan de Sostenibilidad de Redeia para los próximos años. Las jornadas siguen hoy con ponencias sobre los grandes desafíos económicos, sociales y ambientales que traen la transformación tecnológica, las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático.