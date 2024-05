Expertos defienden la colaboración internacional en el manejo del hemangioma infantil

Con el objetivo de debatir los avances y desafíos en el tratamiento del hemangioma infantil, Pierre Fabre ha celebrado el simposio 'Management of Infantile Hemangiomas 2014-2024: What have we learned', en el marco del Congreso Internacional de Anomalías Vasculares.En él, expertos del sector han dado las claves sobre esta enfermedad, que presenta una prevalencia significativa en España.Los profesionales han insistido en la necesidad de investigar el origen de estos tumores, y han destacado la importancia de la colaboración entre expertos de todas las especialidades involucradas.Bajo estas premisas nace la Sociedad Iberoamericana de Anomalías Vasculares, una iniciativa que busca exportar los avances en el manejo del hemangioma infantil a nivel internacional.Frente a la falta de recursos, la colaboración entre todos los agentes implicados fomenta una mayor comprensión de la enfermedad, clave en su abordaje.Iniciativas como esta marcan una diferencia en la vida de los pacientes, facilitando el acceso a los recursos y ampliando el conocimiento de la enfermedad.

