Expertos se reúnen en el III Encuentro Anual de 'PatienTalks' para visibilizar sus necesidades

Profesionales sanitarios, pacientes y otros agentes del sector de la salud se han reunido en Barcelona en el III Encuentro Anual de 'PatienTalks', una iniciativa impulsada por la compañía farmacéutica Chiesi con el objetivo de visibilizar sus necesidades y servir de altavoz tanto de ellos como de sus cuidadores. A través de foros de debate, el encuentro pretende ser un espacio de diálogo y colaboración entre todas las partes implicadas en el recorrido asistencial del paciente para mejorar su calidad de vida, con especial foco en enfermedades respiratorias, enfermedades raras y trasplante. La adherencia al tratamiento es uno de los temas que se han abordado en esta tercera edición. En otra de las mesas, dedicada a los pacientes trasplantados, los especialistas han analizado cómo prevenir y manejar el deterioro cognitivo en estas personas. Durante la jornada también se han puesto sobre la mesa las principales reivindicaciones de los pacientes con enfermedades raras. Poner al paciente en el centro, escucharlo y dar respuesta a sus necesidades han sido los ejes, un año más, del Encuentro Anual de 'PatienTalks', que se ha consolidado como un espacio de referencia en el sector de la salud.