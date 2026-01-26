Expertos sitúan a la autonomía estratégica en salud como pilar de la defensa

En el Congreso de los Diputados se ha celebrado la jornada ‘Autonomía estratégica y salud: prioridad para España y la UE’, organizada por la Fundación Cofares, que ha reunido a políticos y expertos del sector para avanzar en autonomía estratégica en salud.Tras la apertura de la jornada, se ha presentado un informe que sitúa a la autonomía estratégica como uno de los grandes ejes de la política sanitaria europea.Desde la patronal europea de distribución farmacéutica, GIRP, han expuesto sus principales retos.Como líder de la distribución farmacéutica española, Cofares ha puesto su modelo a disposición de las administraciones.Durante las diferentes mesas los expertos han propuesto reforzar toda la cadena de valor del medicamento, desde la producción hasta la distribución y la gobernanza de los datos sanitarios.