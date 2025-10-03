Una exposición fotográfica visibiliza el impacto del eccema crónico de manos en los pacientes

Cuando la piel habla, no siempre lo hace con palabras. De esta reflexión nace "Manos que hablan", una exposición fotográfica de LEO Pharma, en colaboración con la artista Lucía Herrero, que muestra a pacientes reales con eccema crónico de manos para visibilizar su dolor, su fortaleza y su resiliencia.El eccema crónico de manos es una patología inflamatoria que condiciona no solo la piel, sino también la vida personal, social y laboral de quienes lo padecen. El eccema crónico de manos grave va más allá de la sequedad intensa o las lesiones rojas acompañadas de picor y dolor.Cada imagen de la muestra incluye un código QR que enlaza al testimonio en primera persona de su protagonista. Así, el espectador puede comprender no solo el impacto físico de la enfermedad, sino también sus consecuencias emocionales y sociales.Con esta iniciativa, LEO Pharma quiere homenajear a los pacientes con eccema crónico de manos y sensibilizar sobre una enfermedad que obliga a quienes la sufren a reinventarse día a día.