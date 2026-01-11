Exposición 'Yo soy la Inteligencia Artificial' en el Next Museum de Bilbao

La exposición inmersiva 'Yo soy la Inteligencia Artificial' de Bilbao ha reunido a más de 10.000 visitantes en su estancia en el Next Museum de la capital vizcaína.Desde la organización quieren que los visitantes"piensen y puedan generar un pensamiento crítico con la Inteligencia Artificial", ha explicado a Europa Press la directora de Next Museum Irene Pérez.La muestra está comisariada por Sebastiano Vitale y llega tras su paso por Salt Lake City (EE.UU.) y Londres (Gran Bretaña). Los visitantes "entran esperándose una cosa" y salen "sorprendidos y habiendo visto una cosa totalmente diferente". A juicio de la directora, después salen "con un debate interno sobre qué debería hacer la IA y qué no" con un trasfondo "ético, crítico y filosófico".Es una exposición introductiva para personas que no saben lo que es la Inteligencia Artificial o no conocen los conceptos clave", ha añadido."Vienen amigos, familiares, parejas, colegios...un poquito de todo", ha destacado sobre los ya más 10.000 visitantes que han acudido a la exposición desde su implantación en el Next Museum de Bilbao.Nuevo