Una falla refleja el conflicto internacional con Trump y Maduro preso

Valencia, 17 de marzo de 2026. La fallera mayor de la falla Juventud de Benetusser (Valencia), Nerea García, explicaba cómo la falla representa la situación geopolítica actual con la guerra en Oriente Medio y lo ocurrido en Venezuela con el presidente de EEUU, Donald Trump, y Nicolás Maduro que figura que está preso. El lema de la falla es 'no hay guerra buena' en una idea que se "transformó", "poner dos ratitas con las caras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, pero se cambió por las figuras de Maduro y Trump. Las fallas son una "herramienta" para visualizar los problemas actuales y sirve para "hacer una crítica" de la sociedad.