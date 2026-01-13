Fallecen dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un error en el tratamiento

Dos personas, pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos, han fallecido por un error en el preparado del tratamiento que recibían en el área de Oncología del complejo burgalés. El error en el tratamiento ha dejado dos fallecidos y ha afectado a otros tres, uno de los cuales permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El director gerente del hospital, Carlos Cartón, ha confirmado que la dosis suministrada "multiplicaba por seis" lo debido.(Fuente: Comisión Europea / Europa Press)